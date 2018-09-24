أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أهمية دور النقابات الإفريقية في التنمية المستدامة والتصدي للإرهاب.

وقال وهب الله، بالدورة 41 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية المنعقدة بالجزائر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى بكل قوة للوقوف بجانب الأخوة الأفارقة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والتنمية، مؤكدا أن العمال شركاء أساسيون من خلال الدبلوماسية الشعبية، ولهم دور مهم في بناء علاقات متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت وهب الله، أن ما حدث قبل ثورة 25 يناير من محاولات فاشلة لدول غربية حاولت أن تطال من مصر والدول العربية، تحت مظلة ما أسموه بـ"الربيع العربي"، هو محاولة لتقسيم مصر من خلال مساندتهم للإخوان المسلمين، ولكن الشعب المصري الواعي والمحب لوطنه استوعب سريعا الهدف من ذلك.

وتابع: "في 30 يونيو خرج الشعب المصري وثار أكثر من 30 مليون مواطن تحت قيادة المشير عبدالفتاح رفضا لحكم الإخوان، وأعادت مصر برجالها الأوفياء ترتيب الأوراق وبناء البيت مرة أخرى وإعادتة مصر للمصريين".

وتابع وهب الله: "لقد استطعنا خلال فترة ما بعد 30 يونيو من تشريع مئات القوانين التي تساعد على بناء الوطن بصفة عامة، ونحن الآن نضع تشريعات عمالية جديدة لخدمة العمل والعمال، من أجل التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل لائق لأبناء الوطن مع التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة".

وقدم وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، اقتراحا بإنشاء منظمة العمل الإفريقية على غرار منظمة العمل الدولية، لخدمة عمال إفريقيا.