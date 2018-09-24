أعلن السيد النخيلي، رئيس مركز و مدينة أبوصوير، بمحافظة الإسماعيلية، عن تنفيذ حملة من الوحدة المحلية وجهاز حماية الأراضي، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، بإشراف المهندس رمضان السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية المنايف، إزالة فورية لـ"شونة الأخشاب ومكمرة الفحم"، المقامة وسط الأراضي الزراعية داخل أشجار المانجو، على مساحة 20 قيراط، وتحت خطوط الضغط العالي بالجهة الجنوبية لمحطة محولات كهرباء المنايف، خلف السنترال.

ويأتي القرار، بعد انبعاث أبخرة كثيفة محملة بغاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تؤثر سلبا على محطة المحولات وخطوط الضغط العالي، وجرى إزالة تلك التعديات وتسويتها بمستوى سطح الأرض، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإعادة الشيء إلى أصله.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته بشأن التعامل بكل حسم وشدة مع أي شكل من أشكال التعديات على أي شبر واحد من أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية لها من بداية ظهورها في المهد، وفي إطار التأكيد الحفاظ على البيئة.