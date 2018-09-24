قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف اثنين من مشرفي النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل عن العمل، وذلك لسوء حالة النظافة العامة وعدم رفع تراكمات القمامة بشارع اللبيني بالهرم.

جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ القاهرة بنطاق أحياء الجيزة.