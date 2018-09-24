حرص الإعلامي وائل الإبراشي على حضور العرض المسرحى "خيبتنا" للفنان محمد صبحي، والذي عرض أول مرة مساء أمس بمسرح سنبل.

وقال الإبراشي لـ"الوطن"، عودة محمد صبحي إلى المسرح مهمة وضرورية بالتأكيد، خاصة أننا عانينا من اختفاء الحركة المسرحية طوال الفترة الماضية، ووجوده في ذلك الوقت تحديدًا يعتبر مهمة لها أسس ومعايير واضحة لابد من التفاعل معاها وإقبال الجماهير عليها، مضيفًا أن صبحي دائمًا يراهن على الجمهور باستمرار في عروضه، وبالتأكيد "خيبتنا" عرض مسرحي يستحق المشاهدة.

مسرحية "خيبتنا" من بطولة محمد صبحي، ونبيلة عبيد، وسماح السعيد، شوقي طنطاوي، ويصمم الأزياء لها هاني البحيري، ديكور المهندس محمد الغرباوي، إكسسوار سناء الكاشف، أما الموسيقى والألحان عاطف صبحي والأشعار لعبدالله حسن.