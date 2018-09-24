تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، وحدة طب الأسرة في القرية؛ للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في استجابة سريعة من محافظ المنوفية لأهالي قرية كفر الشرفا.

جاء ذلك في أثناء جولته الميدانية بقرية كفر الشرفا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومدير عام الإدارة الطبية في تلا.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال والمعمل والصيدلية وعيادة الأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة، واستمع إلي شرح تفصيلي من مدير الوحدة عن آلية سير العمل بالوحدة، والتأكد من وجود أطقم النوتجية، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ بمتابعة إجراءات التعامل مع المرضى بالعيادة الخارجية، والتأكد من حسن معاملتهم، موجها مدير عام الإدارة الصحية في تلا بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة؛ لإعادة توزيع أطقم التمريض وفق متطلبات العجز والزيادة على مستوى الإدارت الصحية بنطاق المحافظة، كما وجه مدير الوحدة الصحية بالالتزام بالتعليمات بمواعيد الحضور والانصراف الخاص بالعاملين في الوحدة.

وافترش محافظ المنوفية سلالم الوحدة، واستمع إلى مطالبهم المواطنين ومن أبرزها شكوى من مياه الشرب في القرية، واستجاب المحافظ وأحضر المختص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة؛ للتأكد من صلاحية المياه، وأصر المحافظ على أخذ عينة من المياه لتحليلها من قبل الجهات المختصة لزيادة الإطمئنان.

كما استمع إلى شكوى مواطن يطلب توفير العلاج الخاص به على نفقة الدولة، وأحال المحافظ الشكوى لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة دراسته وعمل اللازم ومراعاة ظروفه الصحية، وأحال المحافظ باقي الطلبات إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لدراستها، وسرعة فحصها وفق اللوائح والقوانين مع مراعاة ظروف المواطنين الاجتماعية.