أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اليوم، أنه يعتزم بالتنسيق مع الأمم المتحدة فتح ثلاثة ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة غرب اليمن والعاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي للصحفيين في الرياض، إن التحالف يعمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" من أجل فتح هذه الممرات.

وأوضح أن "الهدف من إنشاء هذه الممرات تأمين الطرق للتحركات الإنسانية بين صنعاء والحديدة" مشيرا إلى وجود ثلاثة ممرات تربط بين المدينتين.

وبحسب المالكي ستعمل هذه الممرات من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، مشيرا أنه سيتم "تفعيلها قريبا".

وصرحت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن المنظمة "تبحث مع التحالف وأطراف آخرين معنيين في شأن ممرات آمنة من الحديدة وإليها"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان التحالف أعلن الأسبوع الماضي استئناف العملية الهادفة إلى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف شهر من تعليقها إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية.

لكن محاولة الأمم المتحدة عقد مشاورات سياسية غير مباشرة بين طرفي النزاع في جنيف فشلت في الاسبوع الاول من الشهر الحالي بعدما رفض المتمردون المدعومون من إيران مغادرة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم من دون ضمانات بالسماح لهم بالعودة إليها باعتبار أن التحالف يسيطر على حركة الطيران في مطار العاصمة.