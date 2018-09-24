حرص رئيس مجلس النواب الأيرلندي شون أوفيريل، على استقباله مساء اليوم، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال، والوفد البرلماني المرافق له في مطار دبلن، فى زيارته الرسمية إلي ايرلندا بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.

و أكد رئيس مجلس النواب الأيرلندي شون أوفيريل، عمق العلاقات المصرية الأيرلندية، والتعاون الكبير بين البلدين في كافة المجالات، لافتا إلي أهمية زيارة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال، على رأس وفد برلماني لبلاده.

وتأتى هذه الزيارة فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية -الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات ولا سيما على المستوى البرلمانى ودعم العلاقات بين مجلسى النواب فى البلدين.

وتتضمن الزيارة لقاء الرئيس الأيرلندي "مايكل دى هيجنز". وعقد لقاء موسع بين الوفد البرلماني المصري ونظيرة الأيرلندي، وعدد من المسئولين في ايرلندا.