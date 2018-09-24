علّق ماهر شتية، عمدة نجريج بمحافظة الغربية، على وصول النجم محمد صلاح لمنصة التتويج لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، قائلًا: "ابننا بيوصلنا للعالمية، إحنا مبسوطين وفرحانين بيه جدًا، قلوبنا مع محمد صلاح".

وأضاف "شتية"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن محمد صلاح كل يوم يفاجئ المصريين، ويسعدهم بنتائجه وإنجازاته، والجميع يفتخر به.

وتابع: "نتمنى أن يستكمل مسيرته في تحقيق إنجازاته وإعجازاته"، مستكملًا: "أصبحنا غير قادرين على استيعات إعجازات وإنجازات محمد صلاح".