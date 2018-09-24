أجرى محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، زيارة ميدانية لمدرسة الشهداء الإعدادية بنين بطحا التابعة لإدارة سمالوط، ونصح الطلاب بالاعتماد على أنفسهم، وتجنب الدروس الخصوصية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، أن جميع المعلمين يقومون بواجبهم على أكمل وجه، وأنه على يقين من إدراكهم لدورهم في بناء أجيال لمصر تبني المستقبل.

وحرص عزب على لعب كرة القدم مع تلاميذ الإعدادي، خلال جولته التفقدية، على لعب كرة القدم مع التلاميذ، وذلك في إطار اهتمامه بدعم الأنشطة الرياضية بداخل مدارس المحافظة؛ لأن الرياضة تحافظ على الجسد وتنمي الروح.