قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يلقي كلمته الأساسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء في نيويورك.

وأضاف راضي في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن السيسي سوف يعقد عددا من اللقاءات مع رؤساء الدول أبرزها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي السيسي، رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وكذلك مع عدد من الشخصيات الدولية في مقدمتها سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.