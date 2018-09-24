اختتم اليوم وفد الاعلاميين الافارقة المشاركين بدورة الاعلى للاعلام للاذاعيين الافارقة الناطقين بالانجليزية جولة سياحية لمدينة الاسكندرية استغرقت ثلاثة ايام استمتع خلالها الدارسين بشواطيء ومتنزهات البحر الابيض المتوسط.

كما قام الوفد ببعض الزيارات السياحية والتثقيفية ففي اليوم الاول توجهوا لزيارة قلعة قايتباي رافقهم خلالها مرشدة سياحية قامت بشرح مبسط لوصف القلعة وتاريخ نشأتها.

وقام الوفد المشارك في ثاني ايام الجولة بتفقد الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتعرف على انشطتها المختلفة في مجال النقل والملاحة كما التقوا بنظرائهم من الدارسين الافارقة بالاكاديمية.

واختتمت الجولة السياحية بزيارة الى مكتبة الأسكندرية تفقدوا خلالها قاعة الاطلاع الرئيسية ومعرض عالم المعرفة الرقمي بالاضافة الى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة وابدى الوفد اعجابه الشديد بما تقدمه المكتبة من خدمات متعددة والمشاريع الرقمية الهائلة التي تنفذها وتجعلها واحدة من اهم المكتبات في العالم.