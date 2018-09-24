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مدير أعمال جميل راتب: وصيته لم تفتح بعد.. واتركوه لخالقه

مدير أعمال جميل راتب: وصيته لم تفتح بعد.. واتركوه لخالقه

نقيب الصحفيين من نيويورك: مصر أصبحت أقوى بفضل إجراءات السيسي الداخلية

نقيب الصحفيين من نيويورك: مصر أصبحت أقوى بفضل إجراءات السيسي الداخلية

وزير التموين يعلن مد معرض "أهلا مدارس"

وزير التموين يعلن مد معرض "أهلا مدارس"

بالفيديو| ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

بالفيديو| ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

بالفيديو| رصد وحش بحري نادر

بالفيديو| رصد وحش بحري نادر

عاجل| السيسي يُهنئ ترامب بإنجازاته.. والأخير: "مصر صديق عظيم لواشنطن"

عاجل| السيسي يُهنئ ترامب بإنجازاته.. والأخير: "مصر صديق عظيم لواشنطن"

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"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

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