علقت الدكتورة أمل محسن، استشاري الصحة النفسية، على قيام سيدة بعرض جنينها للبيع على الإنترنت بالإسكندرية قبل ولادته، قائلة: "تصرف شاذ وتصرف استثنائي ليس له أي علاقة بالقواعد الإنسانية وغريزة الأمومة".

وأوضحت "محسن"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن كثرة الضغوط تقتل المشاعر، وهذا سبب الثبات الانفعالي للسيدة أثناء بيع جنينها.

وأضافت أن التصرف بعد قلة الحيلة والضعف يكون غير متوقع، مؤكدة أن المخدرات تكون وراء هذه الظواهر الشاذة، مطالبة بعمل تحليل مخدرات في كل وظيفة وفي كل مهنة وفي المستشفيات وفي كل مكان.