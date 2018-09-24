قال الدكتور علي المصيلحي، إن تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية هو واجب على كل مواطن يرغب في الحصول على خدمة مميزة، مؤكدا حذف البطاقات المكررة أو التي لم تحدث، معلنا أن آخر موعد لتحديث البيانات التموينية هو 7 نوفمبر المقبل، ولن تكون البطاقات غير المحدثة سارية.

وأضاف "المصيلحي"، خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري أن المواطن عندما يدخل على الموقع لتحديث بياناته يٌطلب منه الرقم القومي بالإضافة إلى رقم البطاقة التموينية ليتأكد من صحة الشخص الذي يحدث بياناته.