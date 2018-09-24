قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن 60% من مدخلات الإنتاج المصري مستوردة، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي فيما وصلت إليه مصر في الوقت الحالي.

وأضاف "المصيلحي"، خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن قرار تعويم الجنيه واحد من أهم القرارات التي اتخذت ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن هذا القرار تأخر كثيرا.

وتابع أن الوزارة نجحت بفضل الله في الوقت الحالي على ثبات الأسعار خاصة السلع الأساسية، حيث إن رغيف الخبر مازال بـ5 قروش، بجانب باقي السلع التموينية.