إخواني يعتدي على نشأت الديهي في نيويورك

تعرض الإعلامي نشأت الديهي، مساء الإثنين، لهجوم من عنصر إخواني أثناء تغطيته لفعاليات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيويورك.

ونشر "الديهي" عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أمام مقر إقامة الرئيس كنت انقل رسالتي الإخبارية بعد لقاء الرئيس السيسي وترامب جاء هذا الخروف الإخواني محاولًا التهجم عليا قولًا وفعلا وكان معي زميلي عماد خليل الذي تعامل بسرعة وجرأة مع هذا الخروف ففر هاربًا كالفأر المذعور وكنت على الهواء ولم اقطع البث بل تعاملت مع الموقف بما يستحقه وقلت نصًا هكذا وكما ترون لم يعد لدى الإخوان إلا البكاء".

وتابع الديهي: "لكنني فوجئت به يعود مرة أخرى وبدأ في الصراخ والشتائم وبدأت الشرطة تتعامل معه ففر هاربًا متخفيًا كما الخرفان والآن تبحث الشرطة الأمريكية عنه، وقمنا بعمل الإجراءات القانونية".