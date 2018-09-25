قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن كلمة "سلفي" ظهرت في مصر عام 1972.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، صباح الثلاثاء، أن كلمة سلفي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة حتى العصر الحديث، مؤكدًا أن الكلمة ظهرت عام 1972.

وأوضح الهلالي أن السلفيون لترويج هذا المفهوم تجاريًا يقولوا ان إمام السلف هو الرسول صلى الله عليه وسلم مستنكرًا قول البعض "كلنا سلفيون"، مؤكدًا أنه عصري وليس سلفي وأن الله خلقه ليحيا في هذا الزمن وليس الزمن الماضي.