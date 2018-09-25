شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لشركة حديد المصريين، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ووقع العقد، حسب بيان الوزارة، من جانب شركة حديد المصريين أحمد أبوهشيمة العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، ومن شركة الحديد والصلب المهندس عبدالعاطي صالح رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف البيان: بحسب العقد المبرم بين الطرفين، تبيع شركة الحديد والصلب خردة حديدية لديها تقدر بـ230 ألف طن لشركة حديد المصريين، وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.

وذكر: يشمل الاتفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، على أن تشتري شركة حديد المصريين الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن، إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.

وأوضحت الوزارة: "رحب أبوهشيمة بإمكانية توسيع التعاون في مجالات أخرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة"، مضيفة أن توقيع العقد يأتي في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لها، ما يسهم في توفير سيولة مالية لشركة الحديد والصلب لتحسين الوضع المالي وموقف السيولة بالشركة.