أجرى العميد إيهاب فرغلي رئيس مجلس مدينة بئر العبد، زيارات ميدانية لمدارس المركز، من خلال المتابعات والتعليمات التي أصدرها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إلى رؤساء المدن والمجالس بمراقبة العملية التعليمية والخدمات المنقوصة.

وأكد رئيس مجلس ومدينة بئر العبد، أن الحكومة تولي طلاب سيناء اهتماما ملحوظا وأن هناك متابعات حكومية مستمرة، لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وهيئة التدريس ورفع جميع المشكلات المستعصية إلى الجهات المختصة، المتمثلة في وصول المعلمين من خارج المناطق، وإمكانية حل مشكلات تسليم الكتب ونقل التلاميذ الخاصة بأهالي الشيخ زويد ورفح.

وقال صابر غانم رئيس قسم المعلومات بالمجلس، إن "فرغلي" ناقش مع سليمان الشميط مدير الإدارة التعليمية في بئر العبد، النقص في المعلمين ومخاطبة وكيل الوزارة والمحافظة لإمكانية نقل معلمين رفح إلى بئر العبد لسد النقص، وخصوصا أن هناك العديد من الطلاب من مدارس رفح المنقولين إلى بئر العبد.

رافق رئيس المجلس، في زيارته كلا من سليمان الشميط مدير الإدارة التعليمية في بئر العبد، ومدير مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنات.