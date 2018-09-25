لقاءات توعية للشباب حول مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة في دمياط

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إدارة البرلمان والتعليم المدني، لقاءات توعية للشباب حول مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة بمركز شباب مدينة دمياط.

بحضور كلا من: "الدكتور مجدى قراميط رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، أحمد حجازى أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة دمياط"، بهدف التعرف على دور الأديان في بناء الأوطان، وتوعية الشباب لمواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، وتأثيرها على الهوية المصرية، تحت إشراف سحر عيسى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.