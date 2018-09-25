اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية لهيئة المفوضين.

وتضمنت الحركة الداخلية، تعيين المستشار ممدوح صديق درويش رئيسا للهيئة، وتولي المستشار خالد نجيب للمكتب الفني، كما تم تم تدعيم هيئة المفوضين بعدد 1106 أعضاء وذلك مع مراعة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.

وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأي القانوني في الدعاوي المحالة إليها، مع إعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق لمبدأ العدالة الناجزة.

كما يتولى المكتب الفني متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وملائمة الطعن عليها، وكذلك متابعة أحكام المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادئ لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس وإعداد البحوث القانونية وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين والإشراف على توزيع العمل بالدوائر وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.

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