توجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة، بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الأثيوبي، في إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري الدكتور يسري خفاجى، إن أهمية هذه المفاوضات تأتي في إطار اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس الجمهورية في مارس 2015، والرغبة في أن تسفر عن تحقيق تقدم يحافظ على حقوق مصر المائية وتحقيق أهداف التنمية بكل من إثيوبيا والسودان.

ويتوجه وزير الري في أعقاب الاجتماع إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأوغندي المتوج باتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال إدارة الموارد المائية والري.

يرافق وزير الري، خلال الاجتماع، كل من الأستاذ الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والأستاذ الدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.