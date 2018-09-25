لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام قطار ركاب بها، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمركز الرحمانية بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانية، باصطدام أحد القطارات بسيدة ووفاتها بمنطقة مزلقان كفر سعد دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء عبور "ه ق ح" 25 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية كفر محلة داود دائرة المركز، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بجوار المزلقان، اصطدم بها قطار الركاب القادم من دسوق - دمنهور مما أدى لإصابتها ووفاتها.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الرحمانية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود كسر بالجمجمة وخروج الأحشاء وكسر بالذراعين والقدم اليمنى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال عم المتوفاه "خيري ف ح" 63 سنة بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات بالخط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.