لقى فلاح مصرعه، اليوم، إثر استنشاقه رزاز مبيد حشري أثناء قيامه برش الأرض الزراعية بقرية محلة الوكيل التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، بورود إشارة من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "محمد ح ف"، 35 سنة، فلاح، ومقيم بقرية محلة كيل بدائرة المركز، مصاب بادعاء تسمم فسفورى، وتوفى عقب وصوله.

وبسؤال عمه "محمود ف ر"، 65 سنة، فلاح، ومقيم بنفس الناحية، قرر أنه أثناء قيام المصاب برش أرضه الزراعية بمبيد حشري، استنشق بعض الرزاز الناتج عنه، ما أدى لإصابته ووفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاه نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.