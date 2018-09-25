مبادرة أنت أقوي من المخدرات تنطلق من كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط

انطلقت مبادرة "أنت اقوى من المخدرات"، من داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بحضور الأب هشام بندليمون، كاهن كنيسة الروم، وبالتنسيق مع إدارة الدفاع بالمديرية برئاسة أميرة مؤمن مدير الإدارة وفريق عمل المديرية وشباب متطوعي الصندوق بالمحافظة وبمشاركة بنك الطعام الدمياطي.

وتضمنت المبادرة، التعرف على خطورة الإدمان وكيفية العلاج والوقاية وأثاره السلبية على الفرد، كما جرى الحديث على الجانب التوعوي من خلال النشأة الاجتماعية والمتابعة، كما جرى التعرف على أنشطة الصندوق داخل المحافظة والخط الساخن لعلاج الادمان 16023، وجرى العلاج في سرية تامة.

وفي ختام المبادرة، قال حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إن المديرية ترحب بالراغبين في التطوع وتقديم الخدمات والمساهمة بالعمل التطوعي بمجال الادمان من خلال مقر الصندوق بمديرية التضامن الاجتماعي والتواصل مع إدارة الدفاع بالمديرية.