تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

بالصور| شركات التطوير تكشف عن خططها للقطاع العقاري في مصر

بالصور| شركات التطوير تكشف عن خططها للقطاع العقاري في مصر

محافظ القليوبية: وضع خطط عمل جديدة ترتبط بمعدلات اللإنجاز والأداء

محافظ القليوبية: وضع خطط عمل جديدة ترتبط بمعدلات اللإنجاز والأداء

مليون و200 ألف جنيه جوائز مسابقات حفظ القرآن بـ"الأوقاف".. إليك الشروط

مليون و200 ألف جنيه جوائز مسابقات حفظ القرآن بـ"الأوقاف".. إليك الشروط

محافظ الشرقية يشدد على تضافر الجهود لتحسين خدمة المواطنين

محافظ الشرقية يشدد على تضافر الجهود لتحسين خدمة المواطنين

أحمد السجيني يعلن نيته الترشح لرئاسة "محلية النواب" للمرة الرابعة

أحمد السجيني يعلن نيته الترشح لرئاسة "محلية النواب" للمرة الرابعة

"8 الصبح" يحيي الذكرى الـ15 لرحيل الفنان علاء ولى الدين

"8 الصبح" يحيي الذكرى الـ15 لرحيل الفنان علاء ولى الدين

اختيارات الوطن

تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

المدارس تحت حصار أولياء الأمور: «وآدى قعدة»

المدارس تحت حصار أولياء الأمور: «وآدى قعدة»

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

زملاء «جنى» يسخرون من قامتها القصيرة: «بيقولوا لى انتِ شبه الساحرة الشريرة»

زملاء «جنى» يسخرون من قامتها القصيرة: «بيقولوا لى انتِ شبه الساحرة الشريرة»

الأكثر قراءة

عاجل