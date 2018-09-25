تصدت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط، لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص وسط الكتلة السكنية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع يسري راغب وسط مدينة أسيوط بالمخالفة لقانون البناء الموحد.

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، لاحظ خلال إحدى جولاته الميدانية وجود أعمال بناء لأدوار مخالفة بأحد العقارات بشارع كليوباترا المتفرع من شارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط، وعلى الفور تم استدعاء القائم بأعمال رئيس الحي والتنبيه عليه بإزالة المخالفة فورًا.

وقال محافظ أسيوط، إنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على حقوق المواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوقها وأرواح مواطنيها.

ونفذ الحي الإزالة الفورية بحضور المحافظ، حيث تم إيقاف المخالفة وفك الأخشاب ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال عبدالرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب، إن المحافظ كلف جميع رؤساء الأحياء والمراكز بالقيام بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد والتصدي للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأي محاولة للشروع في البناء المخالف ومصادرة المعدات وإزالته في الفور.