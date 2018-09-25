كشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أن السلطات الأمنية تقوم بالتنسيق مع الجهات المعاونة لتسهيل وتيسير إجراءات سفر ووصول الركاب بجميع مباني المطار، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في الوقت الراهن بالتزامن مع قرب بدء موسم الشتاء، والذي يشهد تدفق السياحة على مصر خاصة بمطارات القاهرة والاقصر وأسوان وشرم الشيخ.

كما شددت السلطات الأمنية من إجراءات الأمن بمداخل ومخارج المطار لملاحقة الخارجين على القانون.

وأكدت المصادر أن السلطات الأمنية تشن حاليًا حملات أمنية مختلفة في أوقات متعددة لضبط المخالفين وتحرير المحاضر المرورية لضبط ايقاع سير السيارات بالطرقات المؤدية إلى صالات السفر والوصول وجرجات السيارات.

يأتي ذلك فيما جددت الإذاعات الداخلية بمباني المطار المختلفة مناشدتها للركاب والسائحين، عدم ترك حقائبهم ومتعلقاتهم الشخصية بعيدا عنهم لفترات طويلة، مشددة على أنه حال ترك المتعلقات الشخصية والحقائب فإن الجهات الامنية سترفعها على الفور حرصا على سلامة الركاب والسائحين خلال تواجدهم بصالات السفر والوصول.