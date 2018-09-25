يبدأ مؤتمر مؤسسة شباب القادة، بعد قليل؛ للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج التدريب، التي تضم 50 من شباب الجامعات.

وقال أحمد فتحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المؤسسة نسقت مع المجلس الأعلى للجامعات للتواصل مع شباب الجامعات المصرية بهدف تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا التواصل مع شباب من 7 جامعات حكومية وخاصة، منها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الكندية.

وأضاف أنه تقدم للمؤسسة 7 آلاف شاب، خاضوا العديد من الاختبارات، ليصل العدد النهائي إلى 50 شابا استطاعوا اجتياز جميع الاختبارات وخوض البرنامج التدريبي للمؤسسة.