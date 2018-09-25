قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعية، إن الطب البطري يقوم بدور كبير جدا في التفتيش عن المجازر واللحوم، ويساهم مع الوزارة التموين وشرطة المسطحات، ويتم المرور عن أماكن بيع اللحوم وأماكن التخزين للدواجن والأسماك واللحوم أيضا.

وأضافت محرز خلال لقاء خاص لها لقناة "إكسترا نيوز" أنه هناك مئات الأطنان تم الإمساك بها وإعدامها، ووزارة الزراعة لها دور كبير في توفير غذاء آمن للمواطن، ويتم عمل تفتسش على أماكن بيع الأدوية واللقاحات والإطمئنان من سلامتها.

وتابعت محرز أنه في حالة إثبات فساد اللحوم أو الأسماك أو الدواجن يتم إتخاذ قرار إما بغلق المنشأة المتورطة أو يتعرض صاحبها للمسألة القانونية، وهو الدور الذي يقوم به النيابة.

واستكملت محرز أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصغيرة أحدثت طفرة نوعية بالإنتاج الحيواني، والبنك الأهلي صرف مليار 700 مليون والصندوق الإجتماعي حوالي 700 مليون، بالإضافة لمشروع البتلو الذي تدعمه الدولة.

وأوضحت محرز أنه من أجل الحصول على قرض يجب أن تكون المزرعة مرخصة، وهناك تسهيل كبير في إعطاء التراخيص للمزارعين.