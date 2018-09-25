"8 الصبح" يحيي الذكرى الـ15 لرحيل الفنان علاء ولى الدين

أحيا برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة "dmc" ، فى حلقة صباح اليوم الذكرى الخامسة عشر لوفاة الفنان الراحل علاء ولى الدين وذلك من خلال فقرة "أنا المصرى"، والذى توافق 28 سبتمبر 2003.

حيث استعرض البرنامج أهم أعماله الفنية، وهوحاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 . بدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات من القرن الماضي والتي منها (بابا جاي، زهرة والمجهول). انتقل بعدها للعمل في السينما وشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها (الناظر، حلق حوش، ابن عز). بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها (لما بابا ينام، الابندا). وقد وافته المنية عام 2003 إثر مضاعفات مرض السكري.