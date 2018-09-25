وجهه الاعلامي يسري الفخراني مقدم برنامج "باب رزق" على الرديو 9090، الشكر الى نجم المنتخب الوطنى ونادى "ليفربوال" الانجليز محمد صلاح علي ماقدمه لمصر من انجاز بعد حصوله علي جايزه احسن هدف في عام 2018.

كما شكره من خلال هواء 9090 علي مساهمتة الكبيرة فى رفع اسم مصر في المحافل الدوليه، وطالبه بمزيد من التركيز فى الفترة القادمه ، وحثه علي نسيان ماحدث معه خلال المباريات الاخيره من سوء توفيق.

وذلك من اجل العوده سريعا الي المجد و التألق من جديد في سماء اوروبا، وطالب المصريين بعدم التعامل مع قصه محمد صلاح بالقطعه وطالبهم بمساندته والوقوف خلفه للاستمرار في النجاح