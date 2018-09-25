والي تعلن بدء الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي "حافلات المدارس"

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس للعام الدراسي الحالي اعتبارا من اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت "والي" في تصريحات اليوم أن اللجنة المنوطة بالكشف عن المخدرات بين السائقين داخل المدارس تواصل عملها للعام الخامس على التوالي وستظل مستمرة خلال العام الدراسى الحالى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات، وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقي حافلات المدارس.

من جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه من المستهدف الكشف على 3500 إلى 4000 سائق للحافلات المدرسية خلال العام الدراسي 2018/2019، إضافة إلى أن الخط الساخن رقم "16023" يواصل تلقى شكاوى الأهالي والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، وأنه يتم حاليا استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية حققت نجاحا كبيرا، وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 3.1% عام 2017.

كما تم الكشف على 50 الف سائق مهنى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 الى 12% عام 2017.