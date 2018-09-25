قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، "نحن نسابق الزمن من أجل الارتقاء والنهوض بمصرنا الغالية، وعلينا جميعا كل في موقعه العمل بكل اخلاص لتلبية مطالب المواطنين خاصة المحتاجين والبسطاء".

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، الأسبوعي بالمواطنين، اليوم الثلاثاء، وشدد على رؤساء الوحدات بضرورة الاستماع للمواطنين وتلبية مطالبهم كل في نطاقه وألا يكلفوهم عناء السفر للحصول على طلب بسيط.

وفي إطار المطالب الإنسانية، قرر المحافظ، صرف مساعدة شهرية لمدة 6 شهور لسيدتين، وإعفاء أبناء إحداهن من المصاريف المدرسية، وعلاج أبناء الأخرى، ومنحهما مساعدة فورية، كما قدم مساعدة مالية فورية لطفلة الاحتياجات الخاصة وتكليف وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لها.

وكلف شاروبيم، وكيل وزارة التضامن، بصرف معاش تكافل وكرامة ومساعدات مالية لـ 10من المواطنين، و6 من الأكشاك لأخرين، ووجه لمدير عام إدارة التنمية البشرية، بتوفير البضاعة المطلوبة للأكشاك الممنوحة.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة القوى العاملة، ببحث توفير 5 فرص عمل بالقطاع الخاص، فضلا عن توفير فرصة عمل خلال أسبوع لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنصورة، وفرصة عمل لأخر بمدينة جمصه، وتكليف رئيس الوحدة المحلية بميت سلسيل ببحث إقامة منفذ لبيع اللحوم لأحد المواطنين، والتوجيه لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدائمة لكافة المنافذ.