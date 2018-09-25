محافظ كفر الشيخ: ترخيص أرض الجونة بالبرلس قبل البيع بالمراحل الأربعة

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم ترخيص أرض الجونة ببرج البرلس قبل إجراء أي أعمال بيع بالمراحل الأربعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما سيتم الإعلان عن طرح قطع أراضي بمنطقة مطوبس الصناعية بشمال المحافظة للاستثمار قريبا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع مع رؤساء المراكز والمدن تطبيق القرار رقم (16162) لسنة 2018 بإعطاء مقدمي طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة وفي حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التي تمنع إصداره، وذلك على النحو الذي نظمه القانون ودون العرض على أية لجان أو طلب أية شروط لم ينص عليها القانون.

وأوضح أنه يتم إصدار تراخيص البناء في المواعيد التي حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية مع إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التي رسمها القانون وفي حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون يتم إحالة المتسبب عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق، ووقفه عن العمل فوراً وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب.