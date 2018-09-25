توجهت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة مخيتار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، إلى زيارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس الكائنة بمنطقة رمسيس في القاهرة، وذلك أيضا بحضور آرمين ملكونيان السفير الأرميني بالقاهرة والدكتور آرمين مظلوميان عضو المجلس المللي الأرميني بالقاهرةوذلك في إطار مبادرة "إحنا المصريين الأرمن" التي أطلقتها وزارة الهجرة للاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر.

وخلال الزيارة، التقى الوزيران بـنيافة مطران الأرمن الأرثوذكس أشود منتكسيان، والذي بدوره رحب ترحيبا كبيرا بهما، واصطحبهما في جولة داخل البطريركية.

واستمع الوزيران إلى شرح تفصيلي من نيافة المطران حول البطريركية وتاريخ بنائها في مصر والذي يرجع إلى عام 1860، كما تطرق إلى الحديث عن طرازها المعماري الأثري الفريد وتاريخ كافة اللوحات المعروضة بها.

ومن جهتها أعربت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بزيارة الوزير الأرميني مخيتار هيرابتيان إلى مصر في ضوء مبادرة الاحتفاء بالجالية الأرمينية التي تعيش على أرضها، مشددة على أن ذلك سيسهم في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية لكلا البلدين.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاحتفاء بالجالية الأرمينية التي عاشت في مصر يأتي لما تركته من بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع المصري على مر العصور، لافتة إلى الحرص على الخروج بمبادرة الاحتفاء والتكريم بالشكل الذي يليق بطبيعة العلاقات بين الشعبين.

وشددت وزيرة الهجرة على أن تلك المبادرة تأتي بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وتحتضن الجميع على أرضها المباركة، ولم ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها.

من جانبه، عبر مخيتار هرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، عن سعادته الكبيرة بزيارته إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لجهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في سبيل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتسليط الضوء على الروابط التاريخية المميزة بين مصر وأرمينيا لتعريف الأجيال الجديدة من الشعبين بها، مؤكدًا على ثقته بقدرة تلك الجهود المشتركة على ازدهار التعاون بين الدولتين الصديقتين.

وفي نفس السياق، عبر نيافة مطران الأرمن الأرثوذكس، خلال لقائه مع الوزيرين، عن تقديره وإعجابه بفكرة الاحتفاء بالمواطنين المصريين ذوي الأصول الأرمينية، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة بين مصر وأرمينيا منذ قدم التاريخ والقائمة على أساس الاحترام المتبادل.

وتجدر الإشارة إلى أن فاعليات الاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر تستمر في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن عددًا من الأحداث الثقافية والفنية وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة.