افتتحت، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات مؤتمر المناخ بالمتحف القومي للحضارة المصرية بحضور السيد ايفان سركوز سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك في إطار احتفال الاتحاد الأوروبي بأسبوع المناخ حول العالم، في الفترة ما بين 24 إلى 30 سبتمبر، بهدف نشر الوعي بالقضايا المناخية بين الفئات المختلفة وربطها بأهداف التنمية المستدامة الأخرى، ومنها التمويل الأخضر، والطاقة المتجددة، واستغلال الأراضى على نحو مستدام.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العالم كله قرر في 2015 التصدي بشكل حقيقي لقضية تغير المناخ مع الاعتراف بحق الدول النامية في تحقيق مسار التنمية المستدامة الخاصة بها من اجل الأجيال الحالية والقادمة، مما استدعى الدول المتقدمة والنامية للاتفاق على تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، ومع الاستعداد لمفاوضات المناخ في بولندا ديسمبر المقبل كان لابد من تقييم ما تم الوصول له في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل الخطط الطموحة للدول النامية وما تحتاجه من مصادر تمويل ونقل خبرات.