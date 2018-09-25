قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده اتخذت خطوة مهمة إلى الأمام في الشرق الأوسط، اعترافًا منها بحق كل دولة في تحديد عاصمتها، مضيفًا: "ولهذا اتخذت قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وتابع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن أمريكا ملتزمة بمستقبل سلام واستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلكم السلام بين الإسرائييلين والفلسطينيين، هذا الهدف يستفيد ولا يضر من الاعتراف بالحقائق الصارخة".

واكمل: "إننا ملتزمون بهذا المبدأ ولن نقع رهينة لأي عقليات أو روايات دينية، أو خبراء أثبت الزمن خطأهم مرارًا وتكرارًا، وهذا قائم، لا في مسائل السلام فحسب، بل فيما يتعلق بالازدهار أيضًا".

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".