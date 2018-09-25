قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التجارة يجب أن تكون عادلة ومتبادلة، مشددًا على أن بلاده لن تُستغل بعد الآن.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "على عقود طويلة، تركنا اقتصادنا مفتوحًا وهو أكبر اقتصاد على وجه الأرض، دون فرض شروط، وسمحنا للسلع الأجنبية في كافة أنحاء العالم أن تتدجفق بحرية عبر الحدود، لأن دول أخرى لم تمنحنا الوصول العادل والمتبادل لأسواقها، بل ما هو أسوأ من ذلك، استغلت بعض الدول انفتاحنا لرمي هذه السلع بكثافة واستهداف صناعاتنا ما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، ولهذا فنحن نقوم بشكل منتظم بإعادة منتظم على صفقات التجارة التي أصبحت سيئة وتعطلت".

وتابع: "وقد قمنا بإبرام اتفاق التجارة مع المكسيك، ووقفت مع الرئيس الكوري الجنوبي لإبرام صفقة جديدة وما هي إلا خطوات الأولى وأعتقد أن الكثير من الدول في هذه القاعة تدرك أن نظام التجارة العالمي في حاجة إلى التغيير".

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".