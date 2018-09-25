وجوه صغيرة محببة مدهشة، ومواهب تمثيلية تفوق أعمارهم التى لا تتجاوز أصابع اليدين، تعلق بهم الجمهور بعد مشاركتهم في مجموعة من أعمال فنية هامة شكلت جزء من ذاكرة السينما، ولكن تقدمهم فى السن حال دون استمرارهم على الشاشة حيث إن المشاهدين تعلقوا بهم صغارا ولم يستطيعوا استبدال الصورة الذهنية التي كونها لهم وهم أطفال، وبالتالى لم يرحب بهم وهم أكبر سنا، وفيما يلي أبرز هؤلاء الفنانين:

- فيروز:

"الطفلة المعجز" لقب أطلقه عليها كل من حولها حيث استطاعت في سن صغير أن تجيد مجموعة مختلفة من الفنون بين الرقص والغناء بالإضافة إلى التمثيل، واحترفت التمثيل وهى مازالت في السابعة من عمرها بفيلم "ياسمين"، بعدها قدمت فيلم "فيروز هانم" في 1951، ثم فيلم "صورة الزفاف" عام 1952، ثم فيلم "دهب" في 1953 الذي قدمت فيه الصغيرة التي أصبحت في العاشرة من عمرها، لتتوقف بعد ذلك وتعود بأدوار تناسب عمرها منها "إسماعيل ياسين للبيع"، "أيامى السعيدة"، و"إسماعيل ياسين طرزان"، ولكنها لم تحقق نجاح فقدت آخر أفلامها بعنوان "بفكر في اللي ناسيني" عام 1959، واعتزالت الفن وهى فى الـ 16 من عمرها.

- مؤمن حسن:

يتذكره الجميع في دور "أشرف" نجل سعاد حسني في فيلم "غريب في بيتي"، أو "محروس" في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، بالإضافة إلى مجموعة هامة من الأعمال شارك فيها من أبرز الممثلين عادل إمام في "خمسة باب" و"عنتر شايل سيفه"، محمود عبد العزيز في "تزوير فى أوراق رسمية"، ولكن تقدمه في السن بدأ يفرض عليه مجموعة مختلفة من الأدوار حيث قدم دور "خضير سيد كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996، بالإضافة إلى "يوميات ونيس"، ولكنه لم يستمر بعد ذلك فترة طويلة حيث توقف تماما عن العمل الفني.

- وسام حمدي:

كان من أشهر الأطفال في السينما حيث شارك في مجموعة مهمة من الأعمال خلال فترة الثمنينات، فأدى دور الطفل ياسر بطل السباحة الذي تسقط به الطائرة فى الصحراء بفيلم "البداية" مع الفنان أحمد ذكي والفنانة يسرا، وشارك قبلها في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، وكان أشهرها أداء شخصية "كمال" في مسلسل "بين القصرين" عام 1987، بجانب مجموعة أخرى من الأعمال، وبعد تلك الفترة بدأ الظهور في شخصية الشاب الجامعي في عدد من الأعمال منها "عيش أيامك" و"رجل وإمراتان"، ولكن لم يحقق نفس مستوى النجاح الذي لازمه وهو طفل.

- معوض إسماعيل:

من أبرز الوجوه التى تعلق بها الأطفال بسبب مشاركته في "بوجى وطمطم" عام 1990، ومن بعدها قدم مجموعة مهمة من الأعمال منها شخصية "عبد الوهاب" نجل عبد الغفور البرعي في فترة الطفولة، وغيرها من الأعمال ومع تقدمه في العمر لم يقدم مجموعة كبيرة من الأعمال حيث اقتصر ظهوره على أدوار محدودة منها مسلسل "الجامعة"، بالإضافة إلى أفلام "سامي أوكسيد الكربون" و"إي.يو.سي"، ولكنه يعمل في مجال دبلجة الأعمال الكرتونية ويعد من الأسماء الهامة في هذا المجال.

- نادر حسن:

تعلق به الجمهور بعد ما قدم "ناجي طه السماحي" في الجزء الأول والثاني من "ليالي الحلمية"، وقدم بعدها مجموعة من الأعمال منها فيلم "العفاريت" مع عمرو دياب، ودور الطفل "إمتياز" في يوميات ونيس، وظهرا شابا في بعض الأعمال التلفزيونية ولكنه لم يستمر طويلا ليختفي تماما من الساحة الفنية.