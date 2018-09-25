في "الوطن" غدا: الصين وفيتنام وروسيا يتنافسون على توريد الأرز لمصر

عدد الوطن الصادر غدا

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر، غدا الأربعاء، شهادة جديدة.. "أعمال التفاهم الدولي" لـ"السيسي": تجربة إصلاحاتكم ناجحة ومؤثرة.. الرئيس: القطاع الخاص يسهم في "رؤية 2030".. و"ترامب": ندعم الشعب الإيراني ضد نظام الحكم الديكتاتوري.

وتقرأ في العدد ملفًا أيضًا، بعنوان من يملأ "سلة الأرز"؟.. الصين وفيتنام وروسيا والاتحاد الأوروبي يتنافسون على كعكة توريد الأرز إلى مصر.. و"كاسب": المنتجون والتجار وراء ارتفاع السعر.. محاصرة المحاصيل الشرهة للمياه كلمة السر في الترحيب بـ"الأرز المستورد".. ودراسة: فتح باب الاستيراد هبط بسعر الطن 12% في 6 أشهر.