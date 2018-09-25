قضت محكمة جنح الدقي، اليوم، ببراءة الفنان تامر عبدالمنعم، في قضية إصدار شيك دون رصيد لصالح الفنان محمد فؤاد.

وبحسب مصادر، فإن القضية هي الثانية التي أقامها محمد فؤاد ضد "عبدالمنعم" الذي عاقبته المحكمة، بالحبس 3 سنوات، في قضية مماثلة من قبل.

يُشار إلى أن المحكمة ذاتها قضت بحبس "عبدالمنعم" 3 سنوات، بعد بلاغ تقدم به محامي "فؤاد" قال فيه إن موكله حصل على شيك بقيمة مليونى جنيه من "عبد المنعم" كدفعة من مبلغ مالي تم الاتفاق عليه مقابل أحد المشاركة في عمل فني، إلا أن البنك رفض صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف.