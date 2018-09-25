قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تحويل تواجده في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محفل دولي استغل فيه الزخم الدولي إلى عقد عدة لقاءات سياسية واقتصادية وقمم ثنائية مع رؤساء الدول.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار مسلم خلال حديثه من نيويورك مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "تن"، أن هذه اللقاءات التي ستصل في نهايتها إلى 22 لقاء، متنوعة بين السياسة والاقتصاد، وفرت على مصر تكلفة كبيرة سواء مالية أو تنظيمية، مؤكدا أن السيسي استغل الأيام القليلة المتواجد خلالها في نيويورك للقاء كبار المستثمرين في أمريكا وصناع القرار، إضافة إلى لقاء ممثلين عن البنك الدولي، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة؛ ليعطي إضافة اقتصادية لمصر من خلال هذه الزيارة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد منذ يومين خلال جلسة مع الوفد المصري في نيويورك، أن طلبات لقاء الرئيس السيسي كانت أكبر من قدرات عقدها جميعا، وأشار إلى أن الرئيس حاول اختيار لقاءاته لتغطي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والإقليمية.

وأكد مسلم، أن الرئيس الأمريكي جاء إلى مقر إقامة السيسي ليعقدا لقاء ثنائيا وهو اللقاء الثالث بينهما على هامش الجميعة العامة للأمم المتحدة "مرة عندما كان ترامب مرشحا، وأخرى وهو رئيس وهذه الثالثة".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وشارك الرئيس، أمس، في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، حيث حرص الرئيس منذ توليه منصبه مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.