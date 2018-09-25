قال الإعلامي محمد الليثي، إن الكابتن حسام البدري، رئيس مجلس إدارة النادي، غادر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه سيكون هناك عدة اجتماعات بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ في الفترة الحالية، خاصة بعد قرار الأخير بالانسحاب من الاستثمار في مصر.

وأضاف "الليثي"، خلال تقديمه برنامج "ضربة حرة" المذاع عبر فضائية "بيراميدز"، أن حسام البدري أصدر بيانا اليوم يقول فيه إنه لم ير في حياته مسؤولا في اجتهاد واحترافية تركي آل شيخ، والجماهير الواعية تدرك أهمية الاستثمار لخدمة مصر الحبيبة.

وتابع أن البعض حاول عرقلة مسيرة الاستثمار في بدايتها من خلال الهجوم على تركي آل الشيخ، وفكرة نادي بيراميدز، وعندما تحولت إلى واقع وبدأت مرحلة جني الثمار، لا يزال ضعاف النفوس يحاولوا إيقاف تلك المسيرة الناجحة، مختتما البيان بأن تركي آل الشيخ نجح خلال أشهر قليلة في وضع منظومة بيراميدز ناديا وقناة بفضل إيمانه القوي بالعمل الاحترافي ورغبته في خدمة الكرة المصرية والعربية، ولعبت الأموال التي ضخها في إعلاء القيمة التسويقية للدوري المصري.