اندلع حريق في غابات بشبه جزيرة بيليساك جنوب كرواتيا ما أدى إلى إجلاء عشرات من سكان القرى والسياح وتدمير أربعة منازل، بحسب مسؤولين.

واندلع الحريق بالقرب من بلدة أوريبيك وهدد قرية موكالا التي تم إجلاء سكانها الأربعين، بحسب مديرية الانقاذ والحماية الوطنية.

كما تم إضافة سياح من مخيمين مجاورين، بحسب المديرية.

وأدت الرياح القوية إلى عرقلة جهود إطفاء الحريق وحالت دون استخدام طائرتين، كما أفادت المديرية.

وقال مسؤول إطفاء الحريق سلافكو توكاكوفيتش للتلفزيون الرسمي أن "الوضع في منطقة اوريبيك خطير للغاية".

وأضاف "للأسف احترقت أربعة منازل ولكن لم يقع ضحايا".

ولم تشهد كرواتيا هذا الصيف أية حرائق غابات كبيرة هددت ساحلها على البحر الادرياتيكي.

ولكن في 2017 كانت حرائق الصيف الأسوأ منذ سنوات إذ دمرت 83 ألف هكتار من الغابات.