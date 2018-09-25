تعود عروض ديزني لاند، غدا الأربعاء للظهور من جديد بمصر على أرض ستاد القاهرة، ومن المقرر أن تستمر تلك العروض حتى يوم 6 أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، أن إقامة تلك العروض يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ويمثل شهادة ثقة لمناخ الاستثمار بمصر.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن اقامة تلك العروض يزيد من فرص مصر السياحية، لحين إطلاق الأجندة السياحية الترفيهية في 2019.

ومن جهته، قال محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة dino، الشريك الرسمي لشركة فيلد إنترتيمنت العالمية في مصر، إن عودة عروض ديزني لايف لمصر بعد توقفها لمدة 4 سنوات يمثل استثمارا قويا وليس مجرد عروض مسرحية، لافتا إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 120 جنيها.