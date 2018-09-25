قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران أكبر منتهكي قرارات ومواثيق الأمم المتحدة، مؤكدًا وجوب الضغط علي إيران لمنع أعمالها الإرهابية، وموضحا أن إرهاب إيران وصل إلى أوروبا وإفريقيا وجنوب أمريكا وآسيا، خلال آخر 10 سنوات.

وأضاف "بومبيو"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران في الوقت الحالي تخطط لاستهداف أمريكا ومسؤولين أمريكيين، وكان هناك اعتقال لعملاء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا يخططوا لاستهداف الكثير من الأمريكيين والإسرائيليين.

وتابع، أن النظام الإيراني استغل الإنترنت لتضليل الرأي العام الأمريكي ضد بعضهم بعضا من خلال السوشيا ميديا، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف الكثير من الحساب الإلكترونية على "السوشيال ميديا" بسبب العمليات المضللة.