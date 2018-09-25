قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تفكك الدول بسبب النزاعات الطائفية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر من تجارة البشر والسلاح والمخدرات.

وأضاف "السيسي"، أن الحفاظ على قوام الدولة أولوية سياسية لسياسة مصر الخارجية.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة ال