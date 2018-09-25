قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أطلقت العملية الشاملة في سيناء 2018 ضد الإرهاب وحققت نجاحات كبيرة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرة في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسته المسائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حجم التمويل ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المسلحة المتطرفة تشير إلى أنه لا مفر من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة من يدعمه.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".