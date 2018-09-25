أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالقضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد زين، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي رفع رؤوس المصريين لعنان السماء، وهو يتحدث باسمهم ولغتهم أمام العالم.

وطالب زين، المجتمع الدولى أن يسارع وينفذ رؤى الرئيس السيسى حول مختلف القضايا التي جاءت فى كلمته خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الاسود وإحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلين.

وقال زين، إن الرئيس السيسى لم يتحدث باسم مصر فقط وإنما تحدث باسم الدول العربية والأفريقية وباسم العالم كله ولم يترك أي أزمة أو مشكلة فى العالم كله إلا وطرح رؤيته لحلها.

وقال إن الرئيس السيسى أكد للعالم كله أنه رجل سلام ويأمل في إنهاء جميع الأزمات والمشكلات عن طريق التفاوض والحوار السياسى بما فيها حالة الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيلين والمشكلات والأزمات الاخرى داخل سوريا وليبيا واليمن.