‏‫أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس لاقت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى الرأي العام المصري والعربي والإفريقي والإسلامي والعالمي.

وقال عامر، فى بيان أصدره مساء اليوم، إن الرئيس السيسي طاف بممثلي العالم حول جميع القضايا التي تهم شعوب الكرة الأرضيّة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التي باتت تهدد أي دولة في العالم، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون له دوره في المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب، مؤكدًا أن الأخذ برؤية الرئيس سينهي العالم من الإرهاب.

وأشاد رئيس لجنة الرياضة بالنواب، برؤية الرئيس السيسي، بشأن ملف أحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين، والعمل على إنهاء هذا الصراع التاريخي في ضوء مقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن أخذ المجتمع الدولي برؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع المتردية داخل سوريا وليبيا واليمن، سينهي هذه المشكلات والأزمات داخل هذه الدول.