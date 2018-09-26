استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، منذ قليل، السفير عبدالعظيم الشيخ عثمان، القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق بأسوان، الذي كان على رأس وفد دبلوماسي من القنصلية للتهنئة بتوليه مسئولية المحافظة، بحضور اللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، في إطار الحرص على دعم العلاقات الأخوية المصرية السودانية.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني، التي كانت وستظل دائما راسخة قوية خاصة أن مصر والسودان لم تجمعهما العوامل الجغرافية ونهر النيل فقط ولكن جمعتهما أيضا الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل وهى علاقة فريدة من نوعها على مستوى العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ وتؤكد أن لمصر مكانة خاصة في نفوس السودانيين، وكذا فإن السودان لها نفس المكانة لدى المصريين.

وأشار محافظ أسوان إلى اهتمامه بتذليل كل العقبات أمام دعم حركة التنقل والسفر، بجانب تنامى معدلات الحركة التجارية من خلال توفير جميع الخدمات بجودة عالية بالموقف الدولي البري بكركر، حيث استهل جولاته الميدانية اليوم بتفقد الموقف والتعرف من قرب على سبل راحة الركاب سواء كانوا من الأشقاء السودانين أو المصريين.

وأكد أن علاقات التعاون بين محافظة أسوان والقنصلية السودانية هى القاعدة التى يبنى عليها حلم التكامل بين البلدين ليمثل ذلك النموذج في العلاقات بين الدول العربية خاصة بعد افتتاح الموقف الدولى البري، الذى يساهم في زيادة حركة التبادل التجارى توازيا مع الموانئ النهرية والبرية في الجانبين.

من جانبه وجه السفير عبدالعظيم الشيخ، شكره لمحافظ أسوان لحرصه على السعى الجاد لدعم العلاقات الأخوية وتذليل المعوقات ودعم الخدمات المقدمة لأعضاء الجالية والزائرين السودانيين منها توجيهاته أثناء زيارته الأخيرة للموقف الدولى بكركر بدعمه بالخدمات اللازمة لراحة المسافرين من البلدين وتحويله لمركز لوجيستي سياحيا واقتصاديا وتجاريا.